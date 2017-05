Mertens schittert bij Napoli en maakt 32e en 33e doelpunt van seizoen

Napoli blijft kans maken op plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. I Partenopei hebben door een 4-1 overwinning op Fiorentina nog maar één punt minder dan AS Roma en de Serie A telt nog maar één speelronde. Dries Mertens was zaterdagavond met twee doelpunten en een assist weer eens van goudwaarde.

De voormalig aanvaller van PSV, FC Utrecht en AGOVV Apeldoorn staat nu op 33 treffers en 15 assists in 45 officiële wedstrijden dit seizoen en kan zijn cijfers in het huidige voetbaljaar alleen nog in het duel met Sampdoria aanscherpen. Mertens had al na vier minuten kunnen toeslaan, maar zijn volley na een hoekschop van Faouzi Ghoulam mislukte. Via Kalidou Koulibaly werd het even later alsnog 1-0 en Lorenzo Insigne bepaalde de ruststand op 2-0 door na een pass van Mertens droog binnen te knallen.

In de tweede helft nam de formatie van Maurizio Sarri verder afstand van Fiorentina: Mertens werkte de bal van dichtbij binnen na gehannes van doelman Ciprian Tatarusanu en na de eretreffer van Josip Ilicic was het laatste woord aan Mertens zelf. Hij poortte een speler, probeerde daarna een no look-pass te geven en had de bal prompt weer voor zijn voeten liggen, waardoor Mertens de bal rustig in het doel kon schuiven. Mertens kreeg in de slotfase een publiekswissel, hoewel hij liet blijken dat hij de wedstrijd liever uit had willen spelen.