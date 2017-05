‘Van Gaal zei dat ik niet in een casino was toen ik bij een penalty gokte'

Boy Waterman speelde in de Eredivisie voor sc Heerenveen, AZ, ADO Den Haag, De Graafschap en PSV en kijkt met name met veel plezier terug op zijn periode in Alkmaar. De 33-jarige doelman werkte tussen 2006 en 2008 bij AZ samen met Louis van Gaal en onderhield een professionele relatie met de oefenmeester.

"Van Gaal was hard, maar ik heb veel respect voor hem", zegt Waterman in gesprek met ELF Voetbal over de ex-trainer van verder onder meer Ajax en Bayern München. "Voor de buitenwereld is hij misschien een wat norse, autoritaire man, maar als trainer beschermde hij zijn spelers voor de buitenwereld. In de kleedkamer kon hij je wel afmaken. Dat is mij ook eens gebeurd.”

"Het was in mijn eerste of tweede wedstrijd bij AZ", vervolgt de sluitpost, die tegenwoordig op Cyprus actief is bij APOEL Nicosia. "Toen kreeg ik een penalty tegen en dook de verkeerde hoek in. Ik gokte. Nou dat kreeg ik te horen. Van Gaal ging tekeer en zei dat ik niet in een casino was. Hij vroeg toen of ik al een contract had bij AZ. Zo ja, dan zou hij die wel even verscheuren, haha. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Toen had ik zo'n trainer nodig om volwassen te worden. Als een trainer nu zo tegen mij zou doen zou ik wel anders reageren, haha."