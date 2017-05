‘Iedereen wil zoveel mogelijk in Ajax 1 spelen, dat is ook mijn doel’

Frenkie de Jong werd dinsdag uitgeroepen tot het grootste talent van de Jupiler League en hij is vastberaden om nu een volgende stap te maken. De twintigjarige middenvelder van Ajax, die dit seizoen tien keer in actie kwam in het eerste elftal, heeft zich ten doel gesteld om een basisspeler te worden in Ajax 1.

“Iedereen wil zoveel mogelijk in Ajax 1 spelen, dus dat is ook mijn doel. Ik ben nog totaal geen grote meneer. Ik heb minder dan tien Eredivisie-wedstrijden achter m'n naam, ben een jonge jongen en speel nog in de Jupiler League. Ik moet er voor zorgen dat ik veel wedstrijden voor Ajax 1 ga spelen, en in het buitenland”, aldus De Jong in Voetbal International.

De international van Jong Oranje ontkent dat hij, na het binnenhalen van de Gouden Stier voor het grootste talent, ‘te goed’ geworden is voor de Jupiler League en voegt eraan toe dat het tijd is om de ‘definitieve stap’ te maken naar de A-selectie van trainer Peter Bosz. Het contract van De Jong loopt in Amsterdam nog tot medio 2019 door.