Manchester City heeft derde plaats voor het grijpen na simpele zege

Manchester City weet zich met de laatste speelronde nog voor de boeg in de Premier League al nagenoeg zeker verzekerd van een top vier-klassering. Het team van Josep Guardiola was dinsdagavond op eigen veld een maatje te groot voor West Bromwich Albion (3-1) en lijkt daardoor niet meer te achterhalen door nummer vijf Arsenal, dat drie punten minder heeft en bovendien over een minder doelsaldo beschikt. City heeft de derde plaats nu overgenomen van Liverpool en kan het bijbehorende Champions League-ticket zondag in het uitduel met Watford definitief veiligstellen.

City zag de overwinning eigenlijk nooit in gevaar komen tegen West Brom, dat zichtbaar snakt naar het einde van het seizoen. The Baggies vergaarden slechts twee punten uit hun laatste zeven competitiewedstrijden en lieten ook in het Etihad Stadium geen daverende indruk achter. City zette de bezoekers vanaf het eerste fluitsignaal, weliswaar in een niet al te hoog tempo, met de rug tegen de muur en zou de zege uiteindelijk in het eerste half uur al veiligstellen.

Kevin De Bruyne bood na 27 minuten spelen eerst Gabriel Jesus een niet te missen kans, waarna de Belg amper twee minuten later zelf met een fraai schot van buiten het strafschopgebied voor de 2-0 tekende. City kreeg daarna via Sergio Agüero en Leroy Sané mogelijkheden om nog in het eerste bedrijf verder afstand te nemen van een machteloos West Brom, maar doelman Ben Foster redde fraai op de poging van de Argentijn en had even later het geluk dat een schot van Sané rakelings overvloog.

Het elftal van Guardiola zette na de onderbreking op dezelfde voet voort en wist Foster na twaalf minuten spelen in de tweede helft alsnog voor een derde maal te verschalken. Yaya Touré maakte na een combinatie met Agüero geen fout oog in oog met de keeper: 3-0. Invaller Hal Robson-Kanu redde vier minuten voor tijd de eer voor West Brom, door bij de eerste paal een voorzet van Allan-Roméo Nyom binnen te lopen.