Stam gidst Reading naar finale van play-offs op Wembley

Reading maakt nog altijd kans om voor het eerst sinds het seizoen 2012/13 de Premier League in te gaan. The Royals boekten dinsdagavond een 1-0 overwinning op Fulham en dat was na de 1-1 remise in West-Londen voldoende om de halve finale van de play-offs winnend af te sluiten.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Yann Kermogant; de 35-jarige spits uit Frankrijk benutte vier minuten na de pauze een strafschop na een handsbal van Tomás Kalas. Het was een klein wonder dat er voor rust niet ook al gescoord was in het Madejski Stadium, maar de doelmannen Ali Al-Habsi en Marcus Bettinelli hielden hun doelen schoon. Eerstgenoemde had een redding in huis op een inzet van Kermogant en aan de andere kant hield Al-Habsi Tom Cairney en Sone Aluko van scoren af.

Het Reading van Jaap Stam zette Fulham in de tweede helft dus gauw op achterstand en die voorsprong gaf men niet meer weg. Beide partijen kregen nog wel enkele mogelijkheden om te scoren: zo schoot John Swift in kansrijke positie op Bettinelli en liet voormalig Vitesse-smaakmaker Lucas Piazón aan de overzijde van het veld een kans onbenut. De formatie van Stam trok de 1-0 over de streep en mag zich opmaken voor de finale op Wembley, waarin men Huddersfield Town of Sheffield Wednesday treft.