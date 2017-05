Sporting haalt ‘wiegkind’ van Bebeto: afkoopsom van zestig miljoen

Sporting Portugal heeft zich versterkt met Mattheus de Andrade Gama Oliveira, kortweg Mattheus. De 22-jarige aanvallende middenvelder komt over van Estoril en heeft in Lissabon zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022.

De werkgever van onder anderen Bas Dost, Luc Castaignos, Marvin Zeegelaar en Douglas communiceert dat er een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro in het contract is opgenomen. Mattheus had bij Estoril, waarvoor hij in zestig wedstrijden zes doelpunten en twaalf assists afleverde, nog een contract voor twee seizoenen.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 16 Mei 2017 om 1:19 PDT

Hoeveel Sporting voor de linkspoot betaald heeft, is evenwel niet bekend. Mattheus is overigens vooral bekend als de zoon van Bebeto. Laatstgenoemde vierde de geboorte van zijn zoon in 1994 op kenmerkende wijze in de gewonnen kwartfinale van het WK tegen het Nederlands elftal, door een wieggebaar te maken.

Bebeto is blij met de nieuwe club voor Mattheus: “De structuur van Sporting is fantastisch. Ze hebben een geweldig stadion en het is gewoon een uiterst professionele club. Mattheus heeft een fantastisch seizoen gedraaid en we moeten Estoril bedanken. Er waren andere opties voor Mattheus in Spanje en Italië, maar hij koos voor Estoril”, zo citeert Globo Esporte.