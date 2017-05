AS Monaco passeert magische grens na prachtige assists van Mbappé

AS Monaco is een stap dichter bij de eerste landstitel sinds 1999/00 gekomen. De zevenvoudig kampioen rekende zondagavond met 4-0 af met Lille en heeft nu aan één punt in de komende twee speelronden voldoende om de eerste plaats veilig te stellen. Paris Saint-Germain, dat zaterdag met 0-5 van Saint-Étienne won, heeft drie punten minder, maar heeft ook al een duel meer gespeeld.

AS Monaco - Lille 4-0

Het Monaco van Leonardo Jardim heeft het kampioenschap dus voor het grijpen en beleefde een droomstart in het eigen Stade Louis II, want binnen zeven minuten stond het 1-0. Radamel Falcao kopte de bal van dichtbij binnen na een fraaie voorzet van Thomas Lemar. Met dat doelpunt scoorde Monaco alweer in zijn dertigste competitiewedstrijden op rij, de langste reeks van een club in de Ligue 1 sinds Olympique Marseille in 1937/38. Lille kwam daarna beter in de wedstrijd, maar kwam niet verder dan twee mogelijkheden voor linksbuiten Naïm Sliti. Op slag van rust kreeg men de 2-0 om de oren.

Bekijk hieronder de openingstreffer van Radamel Falcao:



Bernardo Silva tikte binnen na een serie fantastische schijnbewegingen van Kylian Mbappé en daarmee maakte Monaco zijn 101e competitiedoelpunt van het seizoen; van alle clubs in de beste vijf competities van Europa passeerden enkel Monaco, Real Madrid en Barcelona dit seizoen de magische grens van honderd treffers. In de tweede helft lag het tempo lager: Monaco hoefde niet meer zo nodig en Lille was niet in staat om de koploper pijn te doen. Er zouden nog wel twee treffers vallen: Falcao schoot na 69 minuten binnen nadat Mbappé de bal panklaar voor de Colombiaan had neergelegd en door een eigen doelpunt van Júnior Alonso werd het 4-0. Zowel Falcao als Mbappé werd getrakteerd op een publiekswissel.

Bekijk hieronder de treffer van Bernardo Silva:



Saint-Étienne - Paris Saint-Germain 0-5

Edinson Cavani en Lucas Moura waren de grote mannen aan de kant van PSG, want zij scoorden ieder twee keer. De bezoekers gingen met een 0-2 voorsprong aan de thee, want Cavani kopte na 1 minuut en 19 seconden raak uit een voorzet van Maxwell en Lucas schoot de 0-2 binnen na een prachtige pass van Marco Verratti. De overige treffers vielen in de laatste twintig minuten van het duel: Cavani gleed binnen na een lage voorzet van Blaise Matuidi, Lucas schoof een rebound achter Stéphane Ruffier en Julian Draxler bepaalde de eindstand op 0-5 door na voorbereidend werk van Giovani Lo Celso te scoren.