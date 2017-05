Sneijder voorkomt blamage met wereldgoal tegen Gaziantespor

Galatasaray heeft drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Gaziantespor, de nummer zeventien van de Turkse competitie. De nummer vier van Turkije leek niet verder te komen dan een gelijkspel, tot Wesley Sneijder opstond en tien minuten voor tijd op prachtige wijze de winnende 2-1 tegen de touwen te werken.

Galatasaray was na een half uur spelen op voorsprong gekomen in de Gaziantep Arena. Josue opende de score op aangeven van Sinan Gümüs. De bezoekers hadden het echter niet makkelijk tegen Gaziantespor en wisten de score niet verder uit te breiden. De thuisploeg beet van zich af en kwam vlak na de thee op gelijke hoogte. Orkan Cinar was in de 53e minuut de aangever, Khaly Thian de afmaker: 1-1.

Galatasaray zette aan en maakte vervolgens jacht op de winnende. Deze kwam er en werd gemaakt door Sneijder. De Oranje-international eiste een vrije trap op en krulde deze vanaf een meter of twintig buiten bereik van de keeper. De overwinning kwam niet meer in gevaar, waardoor Galatasaray dichter naar Fenerbahçe, de nummer drie van de competitie, kruipt.