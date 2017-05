‘Ook zonder prijs is het seizoen van Bosz bij Ajax geslaagd’

Ajax kan dit seizoen nog twee prijzen pakken, maar met een beetje pech staat de club van trainer Peter Bosz met lege handen. Feyenoord heeft immers de beste papieren in de strijd om het kampioenschap en Manchester United wordt door de meesten gezien als de favoriet voor de eindzege in de Europa League. Ook als Ajax overal naast grijpt, mag men trots zijn op het seizoen, zo betoogt Co Adriaanse.

De voormalig trainer van onder meer Ajax, AZ en FC Porto is onder de indruk geraakt van de manier waarop Bosz het elftal naar zijn hand heeft gezet. Hij stelt in gesprek met de NOS vast dat er ‘aantrekkelijk voetbal’ wordt gespeeld en dat veel spelers ‘een enorme ontwikkeling’ hebben doorgemaakt. “Bosz oogst nu al”, concludeert hij.

“De finale halen vind ik eigenlijk al een prijs. Het is vijftien jaar geleden dat een Nederlandse club dat presteerde en het is 21 jaar geleden voor Ajax. Het is een grote prestatie. Uniek, in deze tijd”, besluit de 69-jarige Adriaanse.