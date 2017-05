Hagi presteert het onmogelijke en maakt achtjarige club kampioen

Viitorul Constanta is voor de eerste keer in de achtjarige clubgeschiedenis kampioen van Roemenië geworden. De Pustii lui Hagi werden in 2009 opgericht door voetballegende Gheorghe Hagi en laatstgenoemde gidste zijn eigen club zaterdagavond als trainer naar de definitieve eerste plaats.

Viitorul was in de laatste speelronde van de kampioenspoule op eigen veld met 1-0 te sterk voor CFR Cluj en is net als FCSB op 44 punten geëindigd. Op basis van het onderlinge resultaat trok echter niet het voormalige Steaua Boekarest, maar Viitorul aan het langste eind. Viitorul had in eigen huis immers met 3-1 van de legerclub gewonnen en eind april werd het in de hoofdstad 1-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd tussen de kampioen en Cluj werd zaterdag gemaakt door Gabriel Iancu, die na 65 minuten een strafschop benutte.

Wat het kampioenschap van Viitorul extra bijzonder maakt, is dat de 52-jarige Hagi in 2007 opstapte bij Steaua omdat hij niet langer door één deur kon met voorzitter Gigi Becali. Hij vond dat de baas te veel invloed uitoefende op het eerste elftal en leverde enkele uren na een Champions League-duel met Slavia Praag zijn contract in. Hagi besloot zijn energie voortaan te steken in club waarbij hij geheel volgens zijn eigen filosofie kon werken. Die aanpak heeft na acht jaar dus geleid tot het eerste kampioenschap voor Viitorul.

Noot: Voetbalzone publiceert volgende week een achtergrondverhaal over Viitorul Constanta!