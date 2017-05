Bayern wint na magistrale comeback en prachtgoal Robben

Bayern München is zaterdagmiddag ontsnapt aan puntverlies tegen RB Leipzig. De kersverse landskampioen leek te gaan verliezen in Saksen, maar door drie doelpunten in de laatste tien minuten werd het 4-5 voor de ploeg van Arjen Robben. Voor Klaas-Jan Huntelaar was de wedstrijd tegen Hamburger SV een bijzondere: de Nederlander speelde zijn laatste thuiswedstrijd voor die Knappen en moest een 1-1 gelijkspel toestaan tegen Hamburger SV. Dat was slecht nieuws voor FC Ingolstadt 04, dat die Rothosen niet meer kan bijhalen en degradeert.

RB Leipzig - Bayern München 4-5

De wedstrijd was pas twee minuten onderweg toen de bal al achter Tom Starke lag. De vervanger van Manuel Neuer had na een perfecte counter van Leipzig het nakijken en Marcel Sabitzer kopte de bal tegen de touwen. Bayern ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en kreeg via een gelukje een strafschop mee. Bernardo beroerde de bal met de hand, waarna Robert Lewandowski koelbloedig raak schoot. Een strafschop leidde er vervolgens echter ook weer toe dat der Rekordmeister op achterstand kwam: Xabi Alonso ging in de fout en Timo Werner knalde raak.

47' Leipzig 3-1 Bayern

60' Leipzig 3-2 Bayern

65' Leipzig 4-2 Bayern

84' Leipzig 4-3 Bayern

91' Leipzig 4-4 Bayern

95’ Leipzig 4-5 Bayern Arjen Robben doet het in de dying seconds!???? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 13 mei 2017

Na rust bleef de wedstrijd in een hoog tempo op en neer gaan en via Yussuf Poulsen was het ook twee minuten na de rust raak voor Leipzig. Thiago Alcântara maakte er vervolgens op aangeven van Xabi Alonso 3-2 van, maar vijf minuten later was het opnieuw raak via Werner. In de slotfase werd het weer spannend toen Arjen Robben op de lat schoot en Lewandowski de rebound binnen werkte. David Alaba maakte er vervolgens in de blessuretijd 4-4 van en Robben maakte in de slotminuut met uit een prachtige lob de winnende.

Klaas-Jan Huntelaar wist niet te scoren in zijn laatste thuiswedstrijd.

Hamburger SV - Schalke 04 1-1

Het tegen degradatie strijdende HSV moest na 25 minuten spelen incasseren toen Guido Burgstaller een perfecte voorzet van Nabil Bentaleb in de rechterbovenhoek kopte. Huntelaar kreeg vervolgens een geweldige kans om zijn afscheid luister bij te zetten, maar zag zijn inzet uiteenspatten op de paal. Grote kansen voor de Nederlander bleven vervolgens uit en het was vooral de thuisploeg die aan de poort rammelde. Huntelaar ging er tien minuten voor tijd onder daverend applaus af en zag zijn ploeg toch nog punten verspelen. Pierre-Michel Lasogga schoot de bevrijdende 1-1 binnen.

Het publiek van FC Schalke 04 neemt in stijl afscheid van Klaas Jan Huntelaar, die zijn laatste thuiswedstrijd speelt! ?? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 13 mei 2017

FC Augsburg - Borussia Dortmund 1-1

Voor Dortmund staat nog directe plaatsing voor de Champions League op het spel en die Borussen hadden zich zaterdag een betere start kunnen wensen. Julian Weigl viel al na 23 minuten uit met een op het oog zware blessure en Alfred Finnbogason zette de thuisploeg vlak daarop op voorsprong. Lang hoefde Dortmund echter niet te treuren, want Pierre-Emerick Aubameyang was er met de gelijkmaker vier minuten later snel bij. In de tweede helft kregen de bezoekers nog enkele goede mogelijkheden via Aubameyang, Raphael Guerreiro en Shinji Kagawa. Andreas Luthe hield zijn goal met enkele goede ingrepen echter schoon.

SC Freiburg - FC Ingolstadt 1-1

Met nog één speelronde te gaan kan Ingolstadt Hamburger SV niet meer achterhalen en dus degraderen die Schanzer definitief naar het tweede niveau. De eindstand stond zaterdagmiddag al na 43 minuten op het scorebord, want Maximilian Philipp opende na voorbereidend werk van Florian Niederlechner de score en Dario Lezcano trok later de stand gelijk door raak te koppen nadat Marcel Tisserand na een rush op de doelman was gestuit. Onder anderen Niederlechner, Mathew Leckie en Alfredo Morales kregen in het vervolg nog kansen, maar het bleef bij 1-1. Ingolstadt neemt zodoende na twee jaar weer afscheid van het hoogste niveau in Duitsland.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1-1

Andries Jonker ruimde opnieuw een basisplaats in voor Riechedly Bazoer, maar de ex-Ajacied kon niet voorkomen dat de thuisploeg na een dikke twintig minuten op achterstand kwam. Jannik Vestergaard was er snel bij om een voorzet van Cristoph Kramer binnen te knikken. Na bijna een kwartier in de tweede helft eiste Bazoer wel een hoofdrol op: zijn pass werd door Mario Gómez tot de gelijkmaker gepromoveerd. De wedstrijd moest tien minuten voor tijd even worden stilgelegd vanwege de hevige regen- en hagelval, maar na de onderbreking werd er niet meer gescoord in de Volkswagen-Arena.