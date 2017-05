Onttroond Leicester baalt in Manchester na afgekeurde penalty Mahrez

Manchester City heeft zaterdag een belangrijke stap gezet richting de derde plek van de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola passeerde Liverpool via een 2-1 zege op Leicester City. De bezoekers kregen in de slotfase van de wedstrijd een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar een doelpunt van Riyad Mahrez uit een penalty werd afgekeurd. Leicester staat negende en kan dit weekend door meerdere clubs worden ingehaald.

Voor het eerst dit seizoen koos Guardiola in twee opeenvolgende competitiewedstrijden voor dezelfde opstelling. Na de 5-0 overwinning op Crystal Palace van vorige week was er ook geen reden om een wijziging door te voeren. Voor eigen publiek had Manchester City de overhand tegen Leicester, al bleven de bezoekers in de eerste 25 minuten zonder al te veel problemen overeind. Schoten van Leroy Sané en Kevin De Bruyne leverden geen problemen op voor Leicester. De sinds vrijdag officieel onttroonde landskampioen keek na een klein halfuur echter wel tegen een achterstand aan.

Een lange bal van Fernandinho kwam Leroy Sané, die vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnendrong. Hij vond David Silva en de Spanjaard werkte de bal binnen. Leicester had reden tot klagen, daar de buitenspel staande Raheem Sterling een poging deed om de bal nog te raken. Even later lette arbiter Robert Madley wel goed op toen Sané werd neergehaald door Yohan Benalouane. De daaropvolgende strafschop werd benut door Gabriel Jesus, die keeper Kasper Schmeichel de verkeerde hoek in stuurde. In de zes wedstrijden waarin Jesus een basisplek had, was hij betrokken bij zeven goals.

Enkele minuten voor het rustsignaal kwam Leicester toch terug in de wedstrijd. Shinji Okazaki stond rond de penaltystip en dat was de juiste plek om een voorzet van Marc Albrighton op acrobatische wijze te promoveren tot assist. Leicester leefde weer en begon vol goede moed aan de tweede helft. De gasten zetten druk op de achterste linie van Manchester City, al kwamen daar weinig grote kansen uit voort. Een kwartier voor tijd leek een penalty uitkomst te bieden. Gaël Clichy haalde Mahrez neer, die zelf achter de bal ging staan. Hij gleed echter uit en raakte de bal ook met zijn standbeen, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Ook in de tien minuten durende blessuretijd bleef de stand onveranderd.