'Hij verdient de Ballon d'Or, ongeacht of we de Champions League winnen'

Gianluigi Buffon wordt in de wandelgangen al genoemd als mogelijke Ballon d'Or-winnaar van het jaar 2017. De routinier van Juventus kan voor het eerst in zijn carrière de Champions League winnen en als dat gebeurt, zou Buffon een kandidaat zijn om de hegemonie van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi te doorbreken. Volgens Massimiliano Allegri zou dat niet meer dan terecht zijn.

"Gigi verdient de Ballon d'Or, ongeacht of we de Champions League winnen. In voorgaande jaren had hij de prijs ook al verdiend, als je kijkt naar zijn prijzenkast en het feit dat hij een WK heeft gewonnen", citeren de Italiaanse media de trainer van Juventus op de persconferentie voor het duel bij AS Roma, waarin de Oude Dame kampioen kan worden. Op 3 juni wacht vervolgens de Champions League-finale tegen Real Madrid.

Twee jaar geleden verloor Juventus de eindstrijd van Barcelona. "Het verschil is dat we twee jaar geleden niet hadden verwacht de finale te bereiken. Dit seizoen waren de verwachtingen veel hoger rond Juventus", stelt Allegri. "Maar voor de finale komen er nog belangrijke wedstrijden aan. Als de tijd rijp is, zo'n drie of vier dagen voor de finale, gaan we ons echt voorbereiden. We kunnen de Champions League winnen en daar moeten we ook in geloven."