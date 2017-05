‘Als je Bosz en Verbeek samenvoegt, heb je de beste trainer van Europa’

Jan Smit neemt na dit seizoen na negentien jaar afscheid als voorzitter van Heracles Almelo. Onder leiding van de preses werd Heracles deze eeuw een stabiele Eredivisieclub. Smit werkte samen met veel trainers en raakte met name onder de indruk van Peter Bosz en Gertjan Verbeek, vertelt hij aan Voetbal International.

"Ik heb weleens gekscherend gezegd: als je Gertjan Verbeek en Peter Bosz kloont en hun goede kwaliteiten samenvoegt, krijg je de beste trainer van de wereld. Nou vooruit, van Europa, laat ik niet overdrijven", lacht Smit. Hij beschrijft Verbeek als 'ruwe bolster, blanke pit' en Bosz als 'de slimme man'. "Beiden konden goed hun spelers motiveren. Dat bleek ook wel, want onder hen hebben we top gepresteerd."

Beide trainers hebben twee dienstverbanden gekend bij Heracles en besloten dus om terug te keren. "Dat zegt ook iets. De tweede periode onder Verbeek duurde maar één seizoen, maar na dat ene jaar was ik he-le-maal kapot", weet Smit nog. "Mark-Jan Fledderus zei toen ook: ik voel me als een uitgeknepen citroen. Met Verbeek was je continu in discussie."