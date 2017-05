‘Er is gesproken over een bod van zestig miljoen van Man United’

Ivan Perisic is mogelijk aan zijn laatste weken bezig als speler van Internazionale. De 28-jarige linksbuiten wordt al maanden in verband gebracht met clubs als Chelsea en Manchester United en Tonci Martic denkt dat de Kroaat gaat vertrekken.

“Ik ben ervan overtuigd dat Internazionale zijn vertrek aan het arrangeren is”, zegt Perisic’ voormalig zaakwaarnemer in een interview met Vecernji. “Er is veel gesproken over een bod van zestig miljoen euro van Man United, maar ik weet dat hij nog een andere aanbieding heeft ontvangen.”

“Het gaat om een andere club en een lagere transfersom en een lager salaris, maar bij die club zou hij wel prijzen kunnen winnen”, besluit Martic. Perisic, 55-voudig international, speelt sinds de zomer van 2015 voor Internazionale en maakte tot dusverre negentien doelpunten in 76 officiële wedstrijden voor i Nerazzurri.