Duizenden Ajax-supporters kunnen finale volgen op het Museumplein

De finale van de Europa League tussen Ajax en Manchester United op woensdag 24 mei wordt live vertoond op het Museumplein. Supporters kunnen daar gratis de wedstrijd op een groot scherm volgen. Indien de Amsterdammers de eindstrijd weten te winnen, worden ze een dag na de finale gehuldigd op hetzelfde plein.

De gemeente neemt diverse maatregelen om het evenement in goede banen te leiden. Zo worden er extra hekken, plaskruizen en afvalbakken geplaatst om de overlast voor omwonenden te beperken. Daarnaast zullen er extra toezichthouders worden ingezet. Er worden duizenden supporters op het Museumplein verwacht.

“De afgelopen jaren was de sfeer rond wedstrijden van Ajax over het algemeen goed en kwam het maar zelden tot ongeregeldheden. Deze public viewing is een bekroning van het herstelde vertrouwen tussen de supporters en de stad”, schrijft de gemeente Amsterdam in een verklaring op de website.