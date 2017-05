Brands als een blok achter Cocu: ‘Ik beoordeel Phillip niet op één seizoen’

Marcel Brands, technisch manager van PSV, heeft in gesprek met Omroep Brabant duidelijk gemaakt dat de positie van hoofdtrainer Phillip Cocu niet ter discussie staat. De Eindhovenaren kijken terug op een uitermate teleurstellend seizoen, waarin geen enkele prijs gepakt werd. PSV werd al vroeg uitgeschakeld in Europa en eindigt op de derde plaats in de Eredivisie.

Het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant zijn kritisch op de prestaties van PSV en Cocu. Een verslaggever van het laatstgenoemde medium vroeg Brands of Cocu dit seizoen niet te mild beoordeeld is door de club. "Ik weet dat ik bij het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant punten kan scoren als ik zeg: Brands eruit, Cocu eruit. Dat klinkt prettiger voor jullie. Als je mij weg wil hebben, moet je bij de raad van commissarissen zijn”, reageerde Brands fel.

"Ik beoordeel Phillip niet op één seizoen, maar op de lange termijn”, aldus Brands. “We zijn tweeënhalf jaar de beste ploeg van Nederland geweest. Voor mij is de chemie tussen spelers en trainer het belangrijkste. Daar is totaal niks op aan te merken.” PSV sluit het seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.