‘Galatasasray heeft negentien miljoen euro over voor Arsenal-aanvaller'

Galatasaray gaat zich komende zomer met zo’n negentien miljoen euro bij Arsenal melden. Volgens de Daily Mail wil de Turkse topclub met dat bedrag Danny Welbeck losweken bij the Gunners. Of de spits een overgang naar Istanbul ziet zitten, is nog niet bekend.

Welbeck zou zich namelijk momenteel concentreren op de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna zal hij alle opties op een rijtje zetten, maar zijn keuze zal ook grotendeels afhangen van de toekomst van manager Arsène Wenger. Het is nog altijd niet bekend of de Fransman volgend seizoen nog aan het roer staat in het Emirates Stadium.

Een groot aantal spelers twijfelt daardoor ook nog over de toekomst. Welbeck kan bij Galatasaray een vorstelijk salaris verdienen. Cimbom heeft overigens ook Vincent Janssen nog steeds op het oog, maar de Nederlandse spits zou komende zomer bij Tottenham Hotspur willen blijven.