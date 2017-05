Toptalent wees Barcelona af: ‘Ik heb daar geen spijt van’

Paolo Mauricio Lemos Merladett heeft bevestigd dat hij in de zomer de overstap kon maken naar Barcelona. De 21-jarige centrale verdediger van Las Palmas had echter geen trek om de vierde keus te worden achter Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Javier Mascherano, zo vertelt hij in een interview met La Republica.

“De sportief directeur (Robert Fernández, red.) vertelde dat hij interesse had en dat hij mij graag de kans wilde geven. Maar ik was in gesprek met Las Palmas omdat ik er enkel met een optie tot koop op huurbasis speelde. Als het niet lukte, moest ik terug naar Rusland (naar Rubin Kazan, red.). Het was een moeilijke zomer. Ik wist niet waar mijn toekomst lag”, aldus Lemos.

Tijd voor onze wekelijkse VZ Talentscout! Met deze keer: op welke Uruguayaan heeft FC Barcelona een bod van VIER miljoen euro uitgebracht? 󾬕󾬓 Geplaatst door voetbalzone op donderdag 19 mei 2016

“Ik sprak met mijn familie en besloot om niet naar Barcelona te gaan. Ik voelde dat dat niet de juiste stap zou zijn. Velen gaan vanwege de naam van de club, maar als ik op een dag naar zo’n grote club ga, dan wil ik ook een basisspeler zijn. Ik kan mij bij Las Palmas ontwikkelen en als ik al vertrek, dan doe ik dat omdat ik er minuten kan blijven maken. Ik wist dat ik die minuten niet zou krijgen bij Barcelona en heb geen spijt dat ik ze heb afgewezen.”

“Natuurlijk weet ik dat Barcelona een geweldige club is en dat iedere speler daar wel zou willen spelen, maar soms moet je het team vergeten en wat meer aan jezelf denken. Ik heb een beslissing genomen en daar sta ik achter. Het is míjn toekomst”, besluit de voormalig jeugdinternational van Uruguay, die bij Las Palmas nog een contract heeft tot medio 2021. Hij speelde tot dusverre 35 officiële wedstrijden voor Las Palmas en daarin kwam Lemos tot vijf doelpunten.