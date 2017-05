Feyenoord krijgt steun uit China: ‘Titel in De Kuip vieren is ‘sweeter’’

Vanuit China volgt Graziano Pellè de ontknoping van de Eredivisie op de voet. De spits van Shandong Luneng werd in 2013 en 2014 respectievelijk derde en tweede met Feyenoord, maar zondag kunnen de Rotterdammers kampioen worden tegen Heracles Almelo. Pellè is ervan overtuigd dat Feyenoord daarin slaagt.

"Ik ben supporter van de club, dus dan houd je alles bij", vertelt de Italiaan, die in De Kuip nog samenspeelde met spelers als Terence Kongolo, Miquel Nelom, Sven van Beek en Tonny Vilhena. "Ongelooflijk dat ze niet wonnen bij Excelsior. Nu komt alles aan op die laatste wedstrijd, maar die is in De Kuip. En Ajax moet zelf ook maar zien te winnen bij Willem II."

Pellè heeft begrip voor de teleurstelling in Rotterdam na de 3-0 nederlaag van Feyenoord bij Excelsior, vertelt hij aan Voetbal International. Het is volgens de aanvaller echter zaak om positief te blijven. "Feyenoord kan nu kampioen worden in eigen huis met de steun van Het Legioen. Dat gaat gebeuren. Na zo lang wachten op een kampioenschap is het zo veel sweeter dat in De Kuip te vieren."