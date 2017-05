‘Twee nieuwe misbruikslachtoffers melden zich bij PSV’

Twee nieuwe slachtoffers van misbruik hebben zich bij PSV gemeld, zo bericht de Volkskrant woensdag. De krant deed afgelopen week al onthullingen over de misbruik van jeugdspelers in Eindhoven en bij Vitesse.

De twee nieuwe slachtoffers hebben in de jaren ’70 en ’80 voor de Eindhovenaren gespeeld. Een van de twee speelde tussen zijn tiende en zestiende voor PSV en werd in die tijd aangerand door zijn trainer. Dit vond plaats in de jaren ’70, toen het slachtoffer twaalf jaar oud was.

PSV wil beide slachtoffers in contact brengen met een vertrouwenspersoon van de club: “Dit is heel vervelend, in de eerste plaats voor de slachtoffers. We gaan de mannen uitnodigen zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. We gaan ze hulp aanbieden om dit trauma te verwerken”, reageert Toon Gerbrands. De algemeen directeur denkt dat de komende weken nog meer slachtoffers zich kunnen melden.