Toekomst Oranje-international onduidelijk: ‘Alles is bespreekbaar’

Het is voorlopig onduidelijk waar de toekomst van Marco van Ginkel ligt. De 24-jarige middenvelder is nog altijd eigendom van Chelsea, maar Van Ginkel staat niet onwelwillend tegenover een langer verblijf bij PSV, dat hem de afgelopen twee seizoenen een half jaar huurde van de Engelse grootmacht.

"Alles is bespreekbaar. Daar denk ik nu nog niet echt over na. Dat zullen we de komende periode moeten afwachten", zegt de Oranje-international in gesprek met PSV TV over een derde termijn in Eindhoven. "Je hebt meerdere kampen waar het aan ligt. Aan mezelf, aan Chelsea. Ik weet niet wat zij allemaal willen. Met al die dingen bij elkaar gaan we weer een keuze maken."

Van Ginkel werd in de winterstop door Chelsea gestald bij PSV en was in veertien competitiewedstrijden uiteindelijk goed voor zeven doelpunten. Toch overheerst de teleurstelling bij de middenvelder, die reeds weet dat hij het seizoen met PSV op een derde plaats zal afsluiten. "PSV moet altijd strijden om de titel en kans maken om de beker te winnen. In de Champions League hadden we na vorig jaar wat meer verwacht. Dat is er allemaal niet uitgekomen."