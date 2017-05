Arsenal-miskoop overweegt vertrek: ‘Er zijn clubs die me willen’

Lucas Pérez maakte in de zomer van vorig jaar voor twintig miljoen euro de overstap van Deportivo La Coruña naar Arsenal, maar sinds zijn transfer naar Engeland heeft hij weinig potten kunnen breken. De Spaanse spits speelt dit seizoen, mede door blessureleed, een bijrol in de ploeg van manager Arsène Wenger. De 28-jarige Spanjaard is niet tevreden over zijn speeltijd bij the Gunners en overweegt een vertrek. Wenger lijkt hem op zijn beurt niet tegen te houden.

De spits begon in de Premier League pas twee keer vanuit de basis. In alle competities kwam hij totaal 21 keer in actie, voornamelijk als invaller, en was in die duels goed voor zeven wedstrijden en zes assists. “Ik denk dat ik het verdiende om meer te spelen”, geeft de aanvaller aan in een interview met de Spaanse krant La Voz De Galicia. “Ik heb met de trainer gesproken en hij heeft zo zijn eigen ideeën, dat respecteer ik. Ik zou graag meer de kans krijgen omdat ik denk dat ik dat verdien, maar ik zal zijn keuzes moeten respecteren.”

Pérez wil volgend jaar met Spanje schitteren op het WK, ondanks dat hij zijn debuut voor la Roja nog moet maken. Een transfer sluit hij dan ook niet uit. Een terugkeer naar Deportivo is een optie voor de spits. “Ik weet dat ik naar het WK kan en daar moet ik voor gaan. De Spaanse bondscoach heeft met wat ploeggenoten van mij gesproken. Hij heeft gezegd dat hij me wil oproepen, maar als ik niet speel... volgend seizoen wordt heel belangrijk. Ik wil bewijzen dat ik genoeg kwaliteit heb voor Arsenal. Maar als het moment daar is dat ik het niet meer kan, of zij besluiten van me af te willen, dan is er altijd de optie om terug te keren bij Depor. Ik weet dat er andere clubs die me willen hebben en ik heb de intentie om in de Champions League te spelen. Maar in de zomer gaan we zien of Deportivo nog een optie is.”

Wenger laat in een reactie weten dat het niet helemaal is gelopen met Pérez zoals vooraf de bedoeling was. “Hij is een topsits, maar ik kon hem niet de wedstrijden geven die hij wilde en verdiende, dat geef ik eerlijk toe. Ik heb met hem te doen. Als manager zou ik hem graag voor de club behouden, maar we moeten maar eens rond de tafel gaan en kijken of hij een realistische kans heeft om aan spelen toe te komen.”