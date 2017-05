‘Koeman krijgt vraagprijs van Ajax te horen van minstens 25 miljoen’

Ajax is niet van plan om Davy Klaassen voor een appel en een ei te laten gaan. De middenvelder staat volgens De Telegraaf in de nadrukkelijke belangstelling van het Everton van Ronald Koeman, maar moet ten minste 25 miljoen euro kosten.

De krant stipt aan dat de 24-jarige Klaassen niet per se afwijzend tegenover een transfer staat, maar zich er de afgelopen weken altijd van heeft af proberen te sluiten. “Of dit mijn laatste thuiswedstrijd was voor Ajax? Dat weet ik niet. Je weet dat het daar af en toe over gaat, maar ik vind het altijd moeilijk om daar op te antwoorden. Het seizoen loopt nog en ik heb daar nog geen keuze in gemaakt”, zei hij zondag nog tegen AT5.

De belangstelling van Everton was overigens al bekend, want de Daily Mirror schreef zondag dat Klaassen het voornaamste transferdoelwit is voor de club uit Liverpool komende zomer. Hij werd de afgelopen maanden ook al genoemd bij clubs als Schalke 04, Napoli, Southampton, Borussia Dortmund en Villarreal. Het contract van de international in de Amsterdam ArenA loopt nog tot de zomer van 2019 door.