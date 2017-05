Helmond zet De Braak op z’n kop; FC Emmen haalt uit in play-offs

Helmond Sport heeft goede zaken gedaan in de eerste ronde van de play-offs. De Kattenmeppers rekenden maandagavond met 4-2 af met Almere City FC en ook FC Emmen mag blijven dromen van promotie naar de Eredivisie. Dat team zette RKC Waalwijk op een flinke achterstand in het Mandemakers Stadion: 1-5.

Helmond Sport - Almere City FC 4-2

De door De Graafschap begeerde Gaston Salasiwa deed na ruim een kwartier spelen een eerste serieuze doelpoging, maar doelman Stijn van Gassel bracht redding. De middenvelder had een minuut of tien later wel geluk, want van dichtbij werkte Salasiwa de 0-1 binnen. Onder anderen Yener Arica kreeg later nog een kans, maar tot aan de rust bleef het bij 0-1. In de tweede helft leek Almere door de 0-2 van Rick ten Voorde op rozen te zitten, maar in de laatste twintig minuten ging het mis. Teije ten Den kopte de aansluitingstreffer binnen, Robert Braber schoot de 2-2 tegen de touwen en Jordy Thomassen zette Helmond met een 3-2 op voorsprong. Het slotakkoord was aan Steven Edwards, die een strafschop benutte.

Frank Olijve viert een treffer.

RKC Waalwijk - FC Emmen 1-5

RKC lijkt een terugkeer naar de Eredivisie voor volgend seizoen al wel uit het hoofd te kunnen zetten, want men zal in Emmen zeker vijf keer moeten scoren. De bezoekers kregen in de beginfase een serie hoekschoppen en sloegen na elf minuten toe toen Youri Loen hard raak schoot. RKC liet weinig zien en incasseerde na 22 minuten de 0-2: Issa Kallon benutte een rebound. In de tweede helft werd het alleen maar erger voor RKC, want Alexander Bannink schoot al gauw binnen na een goede actie van Frank Olijve. Via diezelfde Olijve werd het later 0-4 en een stift van Kai Huisman leverde de 0-5 op. De eretreffer van Johan Voskamp was er slechts voor de statistieken.