Dolberg valt in de prijzen: ‘Voelt alsof het seizoen net begonnen is’

Kasper Dolberg kan nu al terugkijken op een geslaagd debuutjaar bij Ajax. De negentienjarige spits was in 45 wedstrijden in alle competities goed voor 21 doelpunten en werd zondag bovendien door de supporters van de Amsterdammers verkozen tot talent van het jaar. Dolberg is verguld met de uitverkiezing.

"Natuurlijk is dit een heel grote eer. Ik ben er erg blij mee", vertelt hij aan Ajax TV. "Het is al met al een goed seizoen voor mij geweest. Ik had een aantal wedstrijden dat het moeilijker ging dan in het begin, maar ik heb veel geleerd van die periode. De laatste wedstrijden scoor ik weer meer en speel ik meer zoals ik wil.”

Dolberg is in de slotweken van het seizoen met Ajax nog verwikkeld in de titelrace in de Eredivisie, terwijl de ploeg van Peter Bosz ook nog actief is in de Europa League. "Het gaat zo snel en nu zit het seizoen er al bijna op", vervolgt de Deen. "Het voelt alsof het pas net begonnen is. Dus ik weet niet of er een woord voor is. Ik ben de hele club dankbaar. Het hele team, de trainers. Eigenlijk iedereen die me steunt en in me gelooft."