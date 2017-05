Vragen over Totti wekken irritatie: ‘Dan was ik hier nooit teruggekeerd’

AS Roma boekte zondagavond een knappe 1-4 overwinning op bezoek bij AC Milan en wipte zo weer over Napoli heen naar de tweede plaats in de Serie A, die aan het einde van de rit recht geeft op rechstreekse deelname aan de Champions League. Na de wedstrijd ging het echter vooral over Francesco Totti, die de hele wedstrijd op de bank zat. De vragen over de clubicoon leidden tot de nodige irritatie bij Luciano Spalletti.

“Dit stelt mij allemaal heel erg teleur. Als ik terug kon gaan in de tijd, was ik nooit teruggekeerd bij AS Roma”, liet hij zich gaan tegenover Sky Italia. “Uiteindelijk hebben we het altijd over hetzelfde. Dit team verdient lof, maar in plaats daarvan hebben we het altijd hierover. Als ik hem hem maar vijf minuten laat spelen heb ik geen respect voor een legende, maar als ik hem helemaal niet laat spelen is het ook niet goed.”

“Zaak is dat we vechten om de Champions League te bereiken en om iedere wedstrijd te winnen. We hebben een goed team en we hadden Milan eerder af moeten maken, als die derde goal niet direct was gevallen zouden we onder druk zijn gekomen”, ging Spalletti verder.

Hij heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst: “We gaan na het seizoen praten. Mensen wachten je thuis op, ze hebben van die ‘Spalletti versus Totti’-spandoeken op Trigoria (het trainingscomplex van Roma, red.), mensen vragen het me constant en ik weet niet wat ik nog moet doen. Het is teleurstellend, want Francesco laat zijn kwaliteiten zien en werkt hard op de training, maar ik moet keuzes maken voor het team.” Technisch directeur Monchi liet vorige week weten dat Totti na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan zet en verder gaat in de directie van i Giallorossi.