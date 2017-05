Kluivert: ‘We hoorden het aan het publiek, er had meer ingezeten’

Ajax won zondagmiddag zelf met 4-0 van Go Ahead Eagles en de spelers van de Amsterdammers merkten tot hun eigen verrassing al tijdens de wedstrijd dat Feyenoord het uit handen gaf bij Excelsior. Het gat tussen de twee is nu, met nog één wedstrijd te gaan, slechts één punt en Ajax durft weer voorzichtig hoop te koesteren.

Justin Kluivert was na afloop tevreden, al vond hij ook dat zijn ploeg nog vaker had moeten scoren: “We hoorden aan het publiek dat Feyenoord achter kwam. Maar je moet toch blijven foccussen op je eigen wedstrijd. We hadden wel veel kansen en bleven er voor gaan. Er had meer ingezeten”, vertelde hij na de wedstrijd aan NH.

Aanvoerder Davy Klaassen realiseert zich dat de titel nog niet voor het grijpen ligt: “We hebben misschien iets meer hoop, maar we hebben het niet in eigen hand. Je gelooft van tevoren niet dat Feyenoord met 3-0 verliest van Excelsior. Het zou een hele mooie week kunnen worden voor ons, maar eerst moeten we donderdag nog naar Frankrijk voor de return tegen Olympique Lyon.”

Hoe Excelsior - Feyenoord in Amsterdam werd beleefd? 👇😆 Geplaatst door voetbalzone op zondag 7 mei 2017