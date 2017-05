Roda ontsnapt na late goal; Utrecht wint duel om des keizers baard

Roda JC Kerkrade heeft zichzelf op de voorlaatste speeldag van het seizoen een grote dienst bewezen. De Limburgers leken in de thuiswedstrijd tegen Willem II af te stevenen op puntverlies, maar Abdul Ajagun bezorgde de ploeg van Yannis Anastasiou in de absolute slotminuut toch nog de drie punten: 1-0 Roda staat daardoor met de laatste speeldag in zicht nog altijd boven de rode streep. In De Galgenwaard won Utrecht door een late treffer van Willem Janssen van Vitesse.

Roda JC Kerkrade – Willem II 1-0

Roda won vier van zijn vijf laatste wedstrijden voor eigen publiek in de Eredivisie en was ook tegen Willem II de bovenliggende partij. Het ontbrak het elftal van Yannis Anastasiou in de eerste helft echter aan de benodigde stootkracht voorin, waardoor de bezoekers eenvoudig op de been bleven in de eerste helft.

Ook na de onderbreking had Roda lange tijd moeite om een opening te creëren in de defensie van de Tilburgers. Door de resultaten op de andere velden wist de thuisploeg echter dat het va banque moest gaan spelen en dat resulteerde in de absolute slotfase uiteindelijk toch nog in een cruciaal doelpunt. Abdul Ajagun kopte raak van dichtbij en zorgde er met zijn treffer voor dat de voorsprong van twee punten van Roda op achtervolgers Sparta Rotterdam en NEC intact blijft.

FC Utrecht - Vitesse 1-0

De ontmoeting in De Galgenwaard was er een om des keizers baard. Utrecht weet zich reeds verzekerd van de vierde plaats en dus deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, terwijl Vitesse zich volgend seizoen hoe dan ook mag melden in de groepsfase van de Europa League na de bekerwinst van vorige week. In een gelijk opgaande eerste helft was Ricky van Wolfswinkel na een klein kwartier spelen dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet werd gekeerd door David Jensen. Namens de thuisploeg poogde Gyrano Kerk gevaar te creëren, maar zijn kopbal kon simpel geplukt worden door Eloy Room.

In de tweede helft tapte de thuisploeg uit een ander vaatje. Utrecht drukte Vitesse ver terug op eigen helft in het eerste kwartier na rust en was via Zakaria Labyad en Yassin Ayoub dicht bij de 1-0. Zij stuitten echter op Room, waardoor het duel zonder doelpunten leek te eindigen. Willem Janssen bepaalde in de slotminuut echter toch nog anders met een rake kopbal.