‘Real Madrid troeft Barcelona af na bod van 45 miljoen euro’

Real Madrid is dicht bij de komst van Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, kortweg Vinícius Júnior. De Koninklijke heeft een bod van 45 miljoen euro uitgebracht op de zestienjarige linksbuiten van Flamengo, meldt Globo Esporte.

Door commissies en een jaarsalaris van acht miljoen euro kunnen de kosten voor Real oplopen tot in totaal 61 miljoen. Vinícius zou zelf overigens al ingestemd hebben met een transfer, maar de handtekeningen zijn nog niet op papier gezet en bovendien blijft de international van Brazilië Onder-17 sowieso tot volgend jaar zomer bij Flamengo.

Barcelona bood overigens een transfersom van 25 miljoen euro, maar daar is Real met een bedrag van 45 miljoen dus ver overheen gegaan. Vinícius heeft in zijn tot de zomer van 2019 doorlopende contract een gelimiteerde transfersom van dertig miljoen staan, maar voor Europese grootmachten als Real en Barcelona bedraagt die som 45 miljoen. Real is dus bereid om die clausule te activeren.