‘Koeman bombardeert Klaassen tot zomers transferdoelwit nummer één’

Ronald Koeman heeft Davy Klaassen gebombardeerd tot doelwit nummer één in de zomer. Dat schrijft de Daily Mirror zaterdagnacht. De oefenmeester van Everton zou de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Lyon (4-1) hebben gadegeslagen in Amsterdam en is ervan overtuigd dat Klaassen een toevoeging aan zijn selectie is.

Volgens de tabloid waren minstens 25 scouts afgereisd naar Nederland om Corentin Tolisso te volgen, maar ging het oog van Koeman enkel uit naar landgenoot Klaassen. De trainer van de Premier League-club zou bereid zijn om 20 miljoen pond, omgerekend zo'n 23,6 miljoen euro, te bieden voor Klaassen. Diens contract in Amsterdam loopt nog door tot medio 2019.

Mocht Klaassen de overstap maken, zo redeneert de Daily Mirror, dan is dat slecht nieuws voor Wayne Rooney. Het kind van de club zou in beeld zijn om terug te keren bij Everton, maar die kans neemt aanzienlijk af als Klaassen overkomt. Peter Bosz beaamde vrijdag nog rekening te houden met een transfer van zijn 24-jarige captain. "Ik denk dat hij in de zomer of een jaar later vertrekt. Maar hij is daar zelf nu helemaal niet mee bezig", verzekerde Bosz over Klaassen.