‘Als ik niet voor Kaapverdië had gekozen, speelde ik nu zeker in Oranje’

Garry Mendes Rodrigues is ervan overtuigd dat hij meekan met het Nederlands elftal. De buitenspeler van Galatasaray koos in 2013 voor het elftal van Kaapverdië en speelde sindsdien zeventien interlands. "Sterker: ik denk dat ik nu bij Oranje had gezeten als ik niet voor Kaapverdië had gekozen."

"Dat weet ik wel zeker", zegt Rodrigues in gesprek met ELF Voetbal. "Arjen Robben is natuurlijk de beste buitenspeler, maar die is aan het afbouwen. Memphis Depay is het grootste talent, met daarachter Luciano Narsingh, Jeremain Lens en Quincy Promes. Daar had ik prima tussen gepast, vind ik."

"Laat ik het zo zeggen: als ik voor Oranje had mogen uitkomen en ik was nog niet opgeroepen, dan had ik dat gek gevonden", concludeert de 26-jarige Rotterdammer. Rodrigues kwam sinds zijn komst bij Galatasaray in januari tot dertien competitieduels. Daarin was hij eenmaal trefzeker.