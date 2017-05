Swansea verlaat degradatiezone na verrassende zege op Everton

Swansea City heeft zaterdagmiddag bijzonder goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Welshmen kregen het Everton van Ronald Koeman op bezoek en stuurden the Toffees met een 1-0 overwinning weer terug naar Liverpool. Door de driepunter klimmen the Swans over Hull City heen naar de veilige zeventiende plaats.

Everton, dat niet zo heel veel meer heeft om voor te spelen, maakte een niet bijzonder gemotiveerde indruk en dat kwam de bezoekers na een halfuur spelen duur te staan. Jordan Ayew had een knappe voorzet op Fernando Llorente in huis, waarna de Spanjaard de in de basis startende Maarten Stekelenburg kansloos liet.

De bezoekers kwamen ook in het restant van de partij nauwelijks tot kansen en moesten toestaan dat Swansea een aantal keer gevaarlijk in de buurt vna het doel kwam. Ayew schoot zo’n tien minuten in de tweede helft op de paal en de net ingevallen Leroy Fer maakte het zijn landgenoot in het doel ook moeilijk. Stekelenburg had echter een antwoord op de poging van de middenvelder.