Sneijder kan Galatasaray ondanks goal niet behoeden voor ruime nederlaag

Voor Galatasaray lijkt de derde plaats definitief uit zicht verdwenen. Na een 1-3 nederlaag tegen Kasimpasa blijft de achterstand op Fenerbahçe vier punten, terwijl de aartsrivaal een wedstrijd minder gespeeld heeft. Galatasaray heeft de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League, nog wel redelijk stevig in handen, met een voorsprong van vier punten op Trabzonspor.

Wesley Sneijder stond bij CimBom in de basiself, terwijl Garry Rodrigues al na twintig minuten als invaller in het veld kwam. Nigel de Jong bleef de gehele wedstrijd op de bank. Galatasaray kende geen gelukkige eerste helft in de wedstrijd tegen Kasimpasa. Na 25 minuten spelen grepen de bezoekers de voorsprong. André Castro dook vrij op in het strafschopgebied en schoof de bal met zijn rechtervoet in de lange hoek. Voor rust wist Galatasaray nog niet de gelijkmaker op het scorebord te brengen.

Nadat Tolga Cigerci na een uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg, werd het voor Galatasaray nog lastiger om op gelijke hoogte te komen met stadgenoot Kasimpasa. Enkele minuten later verdubbelden de bezoekers de score. Turgut Dogan Sahin tekende voor de tweede Kasimpasa-treffer, na 63 minuten spelen. Tien minuten voor tijd liepen de bezoekers dankzij de tweede treffer van André Castro nog uit naar 0-3. In de slotfase deed Wesley Sneijder op prachtige wijze nog iets terug namens de thuisploeg, maar zijn treffer had weinig waarde meer.