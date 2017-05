‘Als Feyenoord de Champions League ingaat, ga ik nadenken over terugkeer’

Salomon Kalou maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie namens Feyenoord en is na periodes bij Chelsea en Lille OSC inmiddels bij Hertha BSC beland. De Ivoriaanse aanvaller zegt de verrichtingen van de Rotterdammers nog altijd nauwlettend te volgen en sluit zelfs een terugkeer niet uit.

"Als ze in de Champions League uitkomen, ga ik daarover nadenken, haha", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. "Ik heb het bij Feyenoord altijd erg naar mijn zin gehad. Een prachtige periode. Ze hebben me de kans gegeven om de speler te worden die ik nu ben. Ik ben en blijf de club altijd dankbaar." Kalou speelde tussen 2003 en 2006 67 competitiewedstrijden voor Feyenoord en was daarin goed voor 35 doelpunten. Zijn contract bij Hertha loopt na dit seizoen nog drie jaar door.

De 31-jarige Kalou zal zondagmiddag op televisie de kampioenswedstrijd van zijn ex-werkgever tegen Excelsior bekijken. "Het is hartstikke mooi dat Feyenoord kampioen gaat worden", loopt de buitenspeler alvast op de zaken vooruit. "Ze verdienen het ook. De laatste keer was in 1999. Dat is veel te lang geleden. Feyenoord is a great club. Ook erg powerful. Ze spelen dit seizoen erg goed. I am happy dat het nu zover is."