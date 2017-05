Man City kan resultaat topper rustig afwachten na eclatante zege

Manchester City heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de top van de Premier League. The Citizens hadden op eigen veld geen kind aan laagvlieger Crystal Palace en gaan Liverpool voorlopig op doelsaldo voorbij op de ranglijst: 5-0. City staat nu derde en lijkt met wedstrijden tegen Leicester City, West Bromwich Albion (beide thuis) en Watford (uit) nog voor de boeg goede papieren te hebben in de strijd om een Champions League-ticket.

City morste vorige week dure punten op bezoek bij degradatiekandidaat Middlesbrough (2-2) en wist dat het zich geen nieuwe misstap kon permitteren. Manager Josep Guardiola opteerde voor een offensief ingesteld middenveld en beleefde een droomstart met zijn elftal. David Silva bereikte Raheem Sterling na amper twee minuten spelen met een vernuftige pass, waarna de opgestoomde Spanjaard het leder met enig fortuin opnieuw voor zijn voeten kreeg. Silva kon van dichtbij eenvoudig scoren en was zo voor het eerst sinds 1 februari weer eens trefzeker in de competitie.

Crystal Palace staat zes punten boven de rode streep.

Crystal Palace won in de Premier League nog nooit op bezoek bij City en had ook zaterdag weinig in de melk te brokkelen. De thuisploeg maakte een prima indruk en kon het zichzelf aanrekenen dat het bij rust nog geen verder afstand had genomen van the Eagles. Gabriel Jesus en Leroy Sané vonden Wayne Hennessey op hun weg, terwijl een poging van Sterling op de lijn werd weggehaald door Patrick van Aanholt. De Oranje-international had het moeilijk met Palace, dat vlak na de onderbreking alsnog voor een tweede maal moest capituleren.

Vincent Kompany ontsnapte vier minuten na rust met een slimme loopactie aan de aandacht van zijn directe tegenstander en liet Hennessey vervolgens op een meter of veertien van het doel kansloos met een verwoestende uithaal: 2-0. De Belgische mandekker was perfect op maat bediend door landgenoot Kevin De Bruyne, die na een uur spelen met een droge schuiver zelf voor de 3-0 tekende. Sterling pikte in de slotfase op aangeven van invaller Pablo Zabaleta ook nog zijn doelpunt mee, alvorens Nicolás Otamendi in de blessuretijd met het hoofd de eindstand bepaalde. City kan zodoende rustig het resultaat gaan afwachten van de topper van zondag tussen concurrenten Manchester United en Arsenal.