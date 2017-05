‘De mensen hebben het vertrouwen in Ödegaard verloren’

SC Heerenveen speelt zondag in de voorlaatste speelronde van het reguliere Eredivisie-seizoen tegen PEC Zwolle, maar het is nog onduidelijk of Martin Ödegaard in actie kan komen. De middenvelder heeft enkelklachten en het seizoen voor de linkspoot lijkt zodoende uit te gaan als een nachtkaars.

De achttienjarige huurling van Real Madrid werd met veel bombarie gepresenteerd, maar stond slechts acht keer in de basis in Friesland en scoorde niet. “Ödegaard is altijd onze grootste hoop geweest. Maar de laatste anderhalf jaar hebben mensen hun vertrouwen in hem verloren”, zegt de dertigjarige oud-verdediger Jesper Mathisen, tegenwoordig journalist van TV2, in een interview met de NOS.

Noorwegen dacht met Ödegaard ‘goud in handen’ te hebben, aldus Mathsen, maar de negenvoudig A-international heeft sinds zijn vertrek uit eigen land nauwelijks meer kunnen ‘schitteren’. “Hij moet elke week spelen. Het belangrijkste is dat hij zijn vertrouwen terugvindt bij Heerenveen. Want zonder vertrouwen is Ödegaard niet zo speciaal als wij allemaal dachten”, aldus Mathisen.