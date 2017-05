Felicitaties voor Van Hanegem: ‘Mijn club, maar heb er geen klote mee te maken’

Feyenoord heeft het kampioenschap momenteel voor het grijpen en moet in de komende twee wedstrijd nog één keer winnen. Willem van Hanegem vindt het fantastisch dat zijn club weer eens de beste van Nederland lijkt te worden. Volgens de Kromme heeft Feyenoord de wedstrijd bij Excelsior echter nog niet zomaar gewonnen.

“Ze moeten weer op een of ander kunstgrasveld spelen. Daar hebben ze niet de beste resultaten op behaald. Ik ben er niet zeker van, Excelsior heeft een heel aardig elftal. Drie van die kleine, snelle gastjes voorin. Dat zal nog een hele klus worden”, zegt Van Hanegem in gesprek met de NOS. De afgelopen dagen werd hij in de supermarkt en op straat al gefeliciteerd. “Dan denk ik: wat gefeliciteerd? Ik heb er geen klote mee te maken. Het is mijn club, maar verder heb ik er part noch deel aan.”

Het clubicoon van de Rotterdammers constateert wel dat het naderende kampioenschap heel veel met de supporters van Feyenoord doet. “Ik vind het geweldig dat je al die mensen ziet die het zo mooi vinden. Nu hebben ze zolang gewacht, dus kan je nagaan hoe erg die mensen er naar verlangen. Als je die ontlading ziet, dan denk je toch: dit is godverdimme wel mooi, zeg”, stelt de oud-middenvelder. “Ik denk dat het de mooiste club is die er is.”

Volgens Van Hanegem had de club afgelopen jaren al een keer de titel kunnen grijpen. “Bij een grote club ga je meedoen om kampioen te worden. Ronald Koeman heeft het ook laten liggen”, vertelt de Kromme. “Hij heeft zeker de kansen gehad. Maar aan het eind van het seizoen verloor Feyenoord ineens van ADO, Heerenveen, RKC.. Ze straalden nooit het gevoel uit en dat zie je nu wel.”