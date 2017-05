‘Manchester City wil miljoenen pompen in NAC Breda’

Manchester City gaat miljoenen pompen in NAC Breda, zo schrijft De Telegraaf. Het is de bedoeling dat de Bredase club definitief onderdeel gaat uitmaken van holding City Football Group, waar de Abu Dhabi United Group achter zit. De Abu Dhabi United Group werd speciaal opgericht om in 2008 zaken te doen met Manchester City, maar in de loop der jaren werden ook andere clubs overgenomen.

Manchester City en NAC gingen vorig jaar al een samenwerking voor vijf jaar met elkaar aan. De Jupiler League-club krijgt jonge spelers van de Premier League-club tot zijn beschikking. De Engelsen willen nu een trainingscomplex gaan bouwen dat nog groter en luxer is dan De Toekomst van Ajax of de accommodatie van Vitesse op Papendal, zo omschrijft het dagblad. Het samenwerkingsmodel lijkt veel op dat van Chelsea en Vitesse.

.

De City Football Group beschouwt NAC als 'een eerste station waar jonge talenten, die overal in de wereld worden gescout, verder worden opgeleid onder de vleugels van Manchester City'. Met de bouw van nieuwe faciliteiten verzekert men zich van de beste omstandigheden voor de voetballers. Talenten die over de streep moeten worden getrokken krijgen naar verluidt al plannen van het nieuwe complex te zien.

Onder de vlag van holding City Football Group bezit de Abu Dhabi United Group al clubs in de Verenigde Staten, Australië, Uruguay en Japan. In 2013 werd New York City FC opgericht en een jaar later werd een meerderheidsbelang van tachtig procent in de club Melbourne Heart overgenomen, waarna de club omgedoopt werd tot Melbourne City FC. De sjeiks hebben verder aandelen van Yokohama F. Marinos en eerder dit jaar werd de overname van Club Atlético Torque afgerond.