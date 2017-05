‘PSV troeft diverse clubs uit Premier League af na akkoord met Sidibe’

De toekomst van Sekou Sidibe lijkt de komende jaren in Eindhoven te liggen. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV op hoofdlijnen een akkoord met de aanvaller, die de laatste jaren nadrukkelijk door Engelse clubs in de gaten gehouden wordt.

Sidibe zal naar verluidt komende vrijdag, als hij zijn zestiende verjaardag viert, een contract voor drie seizoenen ondertekenen. De aanvaller zag het levenslicht in Ivoorkust en vertegenwoordigt België Onder-16. Everton, Manchester United en Tottenham Hotspur werden de voorbije jaren nadrukkelijk aan de tiener gelinkt, maar Sidibe blijft het tenue van PSV om de schouders dragen.

PSV legde woensdag Belgisch jeugdinternational Maxime Delanghe vast. De talentvolle doelman komt over van Anderlecht, de club waar hij de afgelopen elf seizoenen in de jeugdopleiding speelde. Delanghe, die op 23 mei zijn zestiende verjaardag viert, tekende een contract voor drie seizoenen bij PSV, zo meldde de club woensdag via de officiële kanalen.