‘‘Stevige’ transfers bij PSV: zes spelers op nominatie om te vertrekken’

De selectie van PSV gaat er voor volgend seizoen heel anders uitzien. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de supporters een aantal ‘stevige’ uitgaande transfers kunnen verwachten. Zes spelers gaan mogelijk vertrekken.

Santiago Arias, Jetro Willems, Davy Pröpper, Héctor Moreno, Jeroen Zoet en Andrés Guardado komen volgens de regionale krant in aanmerking om in de zomer te vertrekken uit het Philips Stadion. Niet zozeer omdat PSV hen zo graag ziet gaan, maar omdat de spelers zelf hebben aangegeven eventueel na te willen denken over een volgende stap.

Phillip Cocu hoeft in ieder geval niet voor een ontslag te vrezen; de trainer mag net als de assistenten Ruud Brood en Chris van der Weerden aanblijven. Het dagblad meldde begin april ook al dat PSV weliswaar voor een ‘nieuwe cyclus’ staat, maar dat het bestuur niet van plan is om van de huidige oefenmeester afscheid te nemen.