‘Kluivert moet bij PSG plaatsmaken voor technisch directeur FC Porto’

Het lijkt erop dat het dienstverband van Patrick Kluivert bij Paris Saint-Germain beperkt blijft tot één seizoen. Verschillende Franse media melden dat les Parisiens Antero Henrique op het oog hebben om de nieuwe directeur voetbalzaken te worden in de Franse hoofdstad.

Kluivert is sinds afgelopen zomer werkzaam bij de Franse grootmacht, die een tegenvallend seizoen doormaakt. Door de 3-1 nederlaag op bezoek bij OGC Nice lijkt de Franse titel voor het eerst in vijf jaar niet naar Parijs te gaan. AS Monaco heeft een voorsprong van drie punten op PSG, met een wedstrijd minder gespeeld. In de Champions League werd de club, ondanks een 4-0 overwinning in de heenwedstrijd, uitgeschakeld door Barcelona.

Mede daardoor zou de clubleiding een nieuwe directeur voetbalzaken aan willen stellen. Onder meer Le Parisien, L’Equipe, RMC Sport en So Foot noemen de naam van Antero Henrique, die momenteel als technisch directeur bij FC Porto werkt. Hij is sinds 2005 in dienst bij de Portugese topclub en was onder meer verantwoordelijk voor de komst van Pepe, Hulk, James Rodriguez en Radamel Falcao.