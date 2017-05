Klaassen: 'Uitspraken van Lerby kloppen niet, het is uit z'n verband gerukt'

De afgelopen tijd wordt er geregeld gesproken over de toekomst van Davy Klaassen. Die speculaties werden nog eens op gang geholpen door uitspraken die zijn zaakwaarnemer Sören Lerby zou hebben gedaan in de Italiaanse media, waarin hij stelde dat Klaassen komende zomer zou vertrekken bij Ajax.

Allemaal onzin, zo zegt Klaassen op een persconferentie. “Ik word een beetje moe van die vraag. De uitspraken van Lerby kloppen niet. Het is uit z'n verband gerukt. Op dit moment wordt er veel over mij geschreven, maar ik kan er niet zoveel mee”, zegt de aanvoerder van de Amsterdammers. “Ik wil gewoon voetballen. Ik ben er niet mee bezig, want ik kan er niks aan doen. Ik geniet sowieso wel hoor, maak je geen zorgen.”

De middenvelder voelt zich op zijn plek bij Ajax. “Ik speel ondertussen al een paar jaar met nummer 10. Dat was zeker op het begin een heel grote eer. Nog steeds, maar op een gegeven moment wen je eraan. Ik ben hier al mijn halve leven en heb alles te danken aan deze club. Ajax heeft me gevormd.”

Voor Klaassen wacht woensdag met Ajax de eerste wedstrijd in de halve finale van de Europa League. Ondanks dat het gevoel leeft dat er een belangrijke wedstrijd aan komt, is de voorbereiding volgens de middenvelder niet anders. "Als je hetzelfde doet als altijd, houd je de spanning onder controle", stelt Klaassen. "Dit is zo lang geleden voor deze club. Ik heb van mijn vader gehoord hoe het vroeger was. En nu mag ik het zelf gaan meemaken. Dat is heel speciaal en geeft me een heel trots gevoel."