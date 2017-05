‘Het is duidelijk dat zowel Van der Vaart als Midtjylland op meer had gehoopt’

Rafael van der Vaart maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Midtjylland. In Denemarken is de middenvelder met een maandsalaris van 90.000 euro grootverdiener, maar hij heeft zijn waarde tot dusver nog niet echt bewezen. Claus Steinlein, technisch directeur bij Midtjylland, geeft toe dat hij meer verwacht had van Van der Vaart.

“Rafael begrijpt de situatie volledig. Hij heeft geen hard feelings. Als je kijkt naar dit moment, dan is het duidelijk dat zowel Rafa als FC Midtjylland op meer had gehoopt. Maar het was een risico waar we rekening mee hielden toen we hem contracteerden. Zoals het er nu naar uitziet hebben we niet genoeg voor ons geld gekregen”, zegt Steinlein tegenover Ekstrabladet. Sinds de winterstop speelde Van der Vaart pas dertien minuten, als invaller tegen FC Kopenhagen.

“Fysiek is hij niet top meer, maar we kunnen bouwen op de wedstrijd tegen FC Kopenhagen. Hij is echt betrokken. Na de zege tegen FC Nordsjælland (3-1 overwinning, Van der Vaart kreeg geen speeltijd, red.) heeft hij alle teamgenoten gefeliciteerd in de kleedkamer. Hij heeft veel voor onze ploeg en met name de jonge spelers betekend”, vervolgt de td van Midtjylland over Van der Vaart, wiens salaris voor een kwart door de club betaald wordt. Het overige deel wordt opgehoest door sponsors en zijn oude club Real Betis.

Steinlein is ervan overtuigd dat Van der Vaart volgend seizoen meer zal laten zien. “We betreuren dus zeker niet dat we hem binnengehaald hebben, maar we hadden wel op meer gehoopt. Zijn contract loopt nog een jaar door. Na de zomer zullen we een sterkere en fittere Rafa te zien krijgen. Hij zal weer voetballen en zijn carrière op een briljante manier beëindigen.”