PSV werpt jaloerse blik op Vitesse: ‘Wij moeten dat eerst nog afdwingen’

PSV eindigt dit seizoen met lege handen en zal zich in de voorbereiding op volgend seizoen via de play-offs moeten zien te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Door het winnen van de KNVB Beker hoeft Vitesse die play-offs niet te spelen en is het rechtstreeks geplaatst voor Europees voetbal. Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, benadrukt het belang van het bekertoernooi.

Vitesse versloeg AZ zondagavond in De Kuip met 2-0 door twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel. "Ik wil ze graag feliciteren met het fantastische resultaat”, reageert Gerbrands via PSV TV. “Mensen onderschatten het belang van de bekerfinale nog wel eens. Vitesse is nu gewoon rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. PSV moet dat eerst nog afdwingen.”

PSV mikte op het kampioenschap, maar lijkt op de derde plaats te gaan eindigen. Zodoende lopen de Eindhovenaren niet alleen de miljoenen uit de Champions League mis, maar mogelijk ook die uit de Europa League. “Ik verwacht dat het grote belang van het bekertoernooi binnenkort duidelijk wordt. Ook voor ons wordt het volgend seizoen een belangrijk punt. We moeten iedereen overtuigen dat we die finale moeten halen en winnen.”