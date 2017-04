Koeman zag kampioen aan het werk: ‘Ze lieten hun kwaliteiten zien’

Everton leek zondagmiddag lang op een resultaat te mogen hopen tegen Chelsea. The Toffees konden echter niet voorkomen dat de koploper in de laatste 25 minuten vrij gemakkelijk uitliep naar een 0-3 overwinning op Goodison Park en bewezen zo nummer twee Tottenham Hotspur, dat aartsrivaal Arsenal treft, een slechte dienst.

De Nederlandse coach was wel onder de indruk van de tegenstander: “We deden het goed, tot de 0-1 tenminste. Daarna hadden we het moeilijker en dat kwam helemaal door hun kwaliteiten, daarvoor speelden we goed en maakten we het hen moeilijk”, analyseerde hij na de wedstrijd voor de camera’s van Sky Sports.

“Misschien hebben we niet veel kansen gecreëerd, maar ik was tevreden met ons spel. Het is erg moeilijk om Chelsea te verslaan. Ze hebben vandaag weer hun zelfvertrouwen en hun kwaliteiten laten zien. Zij gaan kampioen worden. Wij moeten nu de motivatie vinden om het seizoen goed af te sluiten”, liet Koeman verder weten.