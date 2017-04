Emotionele Lahm pakt laatste prijs: ‘Je mag hen nooit vergeten’

Bayern München had zaterdagavond geen kind aan VfL Wolfsburg (0-6) en sleepte de 27e landstitel van de clubhistorie in de wacht. Carlo Ancelotti kon na afloop niet anders vaststellen dat het kampioenschap volledig verdiend is: “Ik ben erg gelukkig”, zo werd de Italiaan geciteerd door het Duitse journaille.

“Deze zege was erg belangrijk en dit is een fantastische ervaring. Ik bedank deze geweldige club; ik ben op goede en slechte momenten gesteund. Ik voel mij thuis in de Bayern-familie; deze club is een familie. We hebben de titel ook gewoon verdiend, hebben goed voetbal gespeeld. Er is nu een gelegenheid om te feesten”, aldus Ancelotti. Directeur Karl-Heinz Rummenigge sloot zich bij de woorden van de coach aan: “Het is buitengewoon en ongelooflijk dat we de competitie nu vijf keer achter elkaar hebben gewonnen. We hebben een goed seizoen gespeeld en zijn de verdiende kampioen.”

BAAS! Arjen Robben is nu TIEN keer kampioen geworden en evenaart daarmee Johan Cruijff. In deze special blikken we op zijn eerdere titels terug ⬇️ Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 29 april 2017

De 33-jarige Philipp Lahm is bezig aan zijn laatste seizoen in het profvoetbal en voor hem is het dus ook het laatste kampioenschap. “Het is niet gebruikelijk dat je vier speelronden voor het einde al kampioen bent. Het is niet normaal dat je als club altijd maar zo door blijft gaan met presteren”, weet de verdediger annex middenvelder. “We maakten vanavond op de juiste momenten de doelpunten. We hebben daarnaast laten zien dat we vreugde in ons spel kunnen leggen en dan wordt het voor iedere tegenstander een lastig karwei.”

“Ik ga de komende weken gewoon genieten”, ging Lahm verder. “De titel is in de tas en ik kijk er alweer naar uit om voor onze fans in de Allianz Arena te spelen. De laatste thuiswedstrijd wordt bijzonder, want dan is mijn gezin en zijn mijn vrienden er ook bij. Je mag hen nooit vergeten. Je kunt dankbaar zijn voor alle mooie voetbalmomenten, maar je moet je medespelers, trainers en geliefden ook dankbaar blijven. Dat wordt soms wel vergeten.” Bayern sluit het seizoen af met duels met SV Darmstadt, RB Leipzig en SC Freiburg. In de overige competities is de club reeds uitgespeeld.