‘Premier League-clubs overwegen bod op ‘£9m-rated winger’ van AZ’

Alireza Jahanbakhsh neemt na twee seizoenen mogelijk afscheid van AZ. De 23-jarige rechtsbuiten heeft zich volgens de Daily Mail in de kijker gespeeld bij drie clubs uit de Premier League en de tabloid taxeert hem op negen miljoen pond.

Watford, Bournemouth en Burnley hebben naar verluidt serieuze interesse in de Iraniër die voor ruim 10,5 miljoen euro zou mogen vertrekken uit Alkmaar. De drie genoemde clubs blijven Jahanbakhsh de komende weken in de gaten houden en beslissen daarna of zij een bod op hem gaan uitbrengen of niet.

Jahanbakhsh, 23-voudig international, maakte in de zomer van 2015 de overstap van NEC naar AZ en was sindsdien goed voor twaalf doelpunten en zestien assists in 68 officiële wedstrijden in het eerste elftal van trainer John van den Brom. Of Jahanbakhsh zelf open staat voor een transfer, is niet bekend.

Hij liet een klein jaar geleden, in een interview met Persian Football, wel weten dat hij AZ niet als zijn eindstation ziet: ““Iedere speler wil voor de grootste clubs van de wereld spelen, maar ik ben nu gelukkig bij AZ. Ik moet hard werken om mij te verbeteren en dan wacht ik wel op een grote stap.” Jahanbakhsh’s contract loopt nog tot medio 2020 door.