Marcelo continueert uitstekende vorm en redt Real Madrid

Real Madrid heeft zaterdag geen punten laten liggen tegen Valencia. Het team van Zinédine Zidane moest echter wel tot het uiterste gaan om een overwinning te boeken, daar de bezoekers in de 82e minuut op 1-1 kwamen. Een doelpunt van Marcelo, goed voor drie assists en een treffer in zijn laatste vijf duels, schonk de koploper luttele minuten later alsnog de driepunter. De Madrilenen hebben nu drie punten meer dan Barcelona, dat vanavond in actie komt bij stadsgenoot Espanyol en een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Real Madrid kwam in de openingsfase van de wedstrijd goed weg. Santi Miña profiteerde van een misstap van Sergio Ramos en zag hoe Keylor Navas zijn inzet keerde. Vanuit een moeilijke hoek mikte de aanvaller de rebound op de paal. De ploegen waren in de eerste 25 minuten aan elkaar gewaagd; het bezoek stond achterin goed opgesteld, terwijl de ploeg van Zidane vooral via de zijkanten probeerde om voor gevaar te zorgen.

De openingstreffer in de 27e minuut ontstond ook vanaf de rechterkant. Na een voorzet van Daniel Carvajal was Ronaldo eerder bij de bal dan Ezequiel Garay en kopte hij het leer diagonaal achter Diego Alves; 1-0. Valencia probeerde nog voor rust een gelijkmaker te forceren, en zocht daarbij vooral naar fouten van Ramos en Nacho Fernández, maar zonder resultaat. Het meeste gevaar kwam van Munir El Haddadi, die vlak voor rust een goed schot in huis had. De inzet ging echter rakelings naast het doel van Navas.

Ruim 75.000 toeschouwers zagen een sterk begin van Real Madrid aan de tweede helft, met een inzet van Karim Benzema op de paal. Na een goede actie, waar Garay geen antwoord op had, mikte de Fransman het leer op het aluminium. Twee minuten later kregen de Madrilenen een grote kans op de 2-0. Na een overtreding van Dani Parejo op Luka Modric dacht Ronaldo vanaf elf meter zijn tweede te maken, maar Alves raadde zijn intenties en heeft nu liefst 75 procent van de strafschoppen van de Portugees gekeerd.

Real Madrid liet zodoende na om de wedstrijd in het slot te gooien en zorgde daarmee voor een spannende slotfase. Zo ging een kopbal van Rodrigo maar net langs de verkeerde kant van de paal. Zidane hoopte met de inbreng van Álvaro Morata en Marcos Asensio, in de plaats van James Rodriguez en Benzema, de voorsprong te consolideren dan wel uit te breiden, maar in de slotfase leek het mis te gaan. Navas kon net niet voorkomen dat een heerlijke vrije trap van Parejo de 1-1 betekende. De drie punten bleven echter in het Santiago Bernabéu: luttele minuten later maakte Marcelo ruimte vrij voor een schot en plaatste hij het leer laag in de rechterhoek.