Van de Beek genoot van Jong Ajax: ‘We bleven maar driehoekjes maken’

Jong Ajax tikte kampioen VVV-Venlo vrijdagavond van het kastje naar de muur en won verdiend met 1-4. De Amsterdammers traden aan met een aantal spelers die doorgaans speelminuten maken in het eerste elftal. Zo ook Donny van de Beek, die op de clubsite van Ajax aangeeft te hebben genoten op het veld.

“Dit was één van onze beste wedstrijden van het seizoen, al heb ik natuurlijk lang niet alles gespeeld”, aldus de twintigjarige middenvelder. “Maar ik moet er wel bij zeggen dat we ook met een hele goede selectie zijn gekomen, met veel jongens uit het eerste. Dan zijn we ook verplicht om te winnen van VVV."

Na rust kwam de ploeg van Marcel Keizer met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Deyovaisio Zeefuik. “Ik had verwacht dat het na de 1-3 nog wel moeilijk zou worden, maar ook met tien man bleven we voetballen en driehoekjes maken”, vervolgt de Ajacied. “Daar zijn we goed in. Ik denk dat we door ons positiespel hier hebben gewonnen, we hebben amper de lange bal gespeeld. En door alleen maar driehoekjes te maken, zag je bij VVV de frustratie. We gingen op een gegeven moment misschien te mooi voetballen, met alleen maar hakjes. Dan moet je oppassen dat je geen schoppen krijgt, want dat is zonde.”